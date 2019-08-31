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Дарья Клюкина решилась на брекеты: «Вместо помады с собой везде будет зубная щетка»

, 22:41 131

Звезде шоу «Холостяк» не нравится собственная улыбка, а попытки исправить прикус до сих пор были неудачными.

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Фото, видео : Instagram @klyukina_d

Звезда шоу «Холостяк», бывшая девушка Егора Крида Дарья Клюкина решилась на серьезный шаг — собирается выправить прикус с помощью брекетов. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram, поведав историю неудачной попытки избавиться от комплексов и стать обладательницей идеальной улыбки.

«Я решилась на брекеты. Если вам кажется, что такие решения даются легко, то либо у вас от природы улыбка как в рекламе зубной пасты, либо вы просто супер-смелый человек. И с тем, и с другим вас можно лишь только поздравить», — написала Клюкина.

Instagram @klyukina_d

По ее словам, целый год она носила капы, но безрезультатно. Позже выяснилось, что приспособление было поставлено неправильно.

«Обидно было до слез! Столько потраченного времени и дискомфорта впустую», — жалуется девушка.

Теперь она нашла новое решение проблемы и на этот раз надеется на положительный результат и воплощение своей давней мечты.

«Уже вижу, как вместо помады со мной везде зубная щетка. Скоро иду ставить!», — заключает Дарья.

На просьбу поделиться опытом подписчики Клюкиной отреагировали с энтузиазмом и принялись в красках описывать свои впечатления.

«В первые дни после установки очень больно не то что кушать, даже разговаривать».

«Готовься страдать».

«Самое сложное — это диета, ничего нельзя кусать, такой плотной пищи, которую нужно жевать. Никогда в жизни я так не хотела яблок, стейка, фастфуда», — пугают фанаты.

«Я понимаю твое желание быть идеальной версией себя! Но ты итак очень красивая девушка, у нас у всех есть особенности, мы все разные, и в этом есть много плюсов, так интереснее».

«У тебя очень красивая естественная улыбка! Она — твоя фишка. Жаль, что ты хочешь избавиться от ее очарования», — отговаривают некоторые.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дарья Клюкина выбирала себе свадебное платье. Как сообщалось ранее, девушка собирается замуж за топ-менеджера «Газпрома» Владимира Чопова.

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