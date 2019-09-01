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  4. «Огонь!»: Юлия Снигирь постриглась накануне Венецианского кинофестиваля — фото

«Огонь!»: Юлия Снигирь постриглась накануне Венецианского кинофестиваля — фото

, 8:01 Фото 231

Актриса сделала себе каре и, по словам подписчиков, стала внешне напоминать француженку.

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Фото, видео : Instagram @yuliasnigir

Юлия Снигирь на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками фото, на котором демонстрирует новую стрижку. 36-летняя знаменитость сделала себе каре накануне Венецианского кинофестиваля.

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Актриса сыграла одну из ролей в драматическом сериале «Молодой папа», который будет представлен на мероприятии вне конкурса.

«Настроение», — коротко озаглавила публикацию Юлия Снигирь.

Instagram @yuliasnigir

Пользователи отметили, что в новом образе актриса стала внешне напоминать француженку. Свои оценки юзеры поставили знаменитости в комментариях.

«Какая вы прекрасная!»

«Как вам идет каре!»

«Очень стильный новый образ! Француженка!»

«Очень классно!» — поддержали Юлию Снигирь пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Снигирь призналась в старых комплексах.

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