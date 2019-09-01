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Поляки: Россия «не заинтересована в исторической правде»

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На мероприятия в Варшаве, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, Россию не пригласили.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / dpa, Omar Marques, Kay Nietfeld, Konstantin Kokoshkin

В Варшаве 1 и 2 сентября пройдут мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Российская сторона не приглашена. Шимон Шинковский вель Сенк — заместитель главы Министерства иностранных дел Польши — утверждает, что Россия не заинтересована «в исторической правде». Об этом сообщает ФАН.

По словам Шинковского, на мероприятия в Польше пригласили только страны, соответствующие «современным критериям»: государства, входящие в Евросоюз; члены «Восточного партнерства»; союзники Польши в НАТО.

Шинковский утверждает, что российская сторона не заинтересована в «духе исторической правды». Именно поэтому Польша предпочла пригласить на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, президента Америки Дональда Трампа. Однако лидер США отказался от участия в мероприятиях, сославшись на ураган, приближающийся к Соединенным штатам. Также в Польшу приглашены президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и украинский лидер Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен — любые мероприятия, посвященные Второй мировой войне, «без участия России не могут считаться полноценными».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Польша не пригласила Россию на памятные мероприятия.

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