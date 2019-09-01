Известная российская актриса и телеведущая, 46-летняя Юлия Высоцкая опубликовала на своей странице в Instagram новое фото. На снимке она предстала без капли макияжа. Артистка даже не стала прятать небольшие мимические морщинки. Видимо, супруга режиссера Андрея Кончаловского по-настоящему принимает себя и совершенно не комплексует по поводу возраста.

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Instagram @juliavysotskayaofficial

Подписчики оценили «откровенное» фото актрисы и отметили, что без макияжа Юлия выглядит прекрасно.

«Боже, какая же Юлия клевая, даже взрослеет вкусно и стильно. Редкой породы человек»;

«Прекрасна! Натуральная, настоящая, без грима, такая естественная красота. Умничка!»

«Вами восхищаюсь каждый день, оставайтесь такой же прекрасной!»

«Женская красота выглядит именно так», — написали фолловеры.

Ранее Андрей Кончаловский рассказал об отношениях с женой Юлией Высоцкой.