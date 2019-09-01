  1. Пятый канал
  4. «Без грима»: Юлия Высоцкая показала, как выглядит без макияжа — фото

«Без грима»: Юлия Высоцкая показала, как выглядит без макияжа — фото

, 14:23 Фото 701

Судя по всему, 46-летняя актриса не комплексует из-за мимических морщинок и возрастных изменений кожи. В Instagram она опубликовала свежее селфи без косметики.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @juliavysotskayaofficial, ТАСС / Антон Новодережкин

Известная российская актриса и телеведущая, 46-летняя Юлия Высоцкая опубликовала на своей странице в Instagram новое фото. На снимке она предстала без капли макияжа. Артистка даже не стала прятать небольшие мимические морщинки. Видимо, супруга режиссера Андрея Кончаловского по-настоящему принимает себя и совершенно не комплексует по поводу возраста.

«Все сбудется, стоит только расхотеть»: В Петербурге открыли памятник Раневской

Instagram @juliavysotskayaofficial

Подписчики оценили «откровенное» фото актрисы и отметили, что без макияжа Юлия выглядит прекрасно.

«Боже, какая же Юлия клевая, даже взрослеет вкусно и стильно. Редкой породы человек»;

«Прекрасна! Натуральная, настоящая, без грима, такая естественная красота. Умничка!»

«Вами восхищаюсь каждый день, оставайтесь такой же прекрасной!»

«Женская красота выглядит именно так», — написали фолловеры.

Ранее Андрей Кончаловский рассказал об отношениях с женой Юлией Высоцкой.

Читайте также

+23° Днём +24°
Ночью +13°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Почему мужчин почти не привлекают женщины некоторых знаков зодиака — ответ астрологов

Последние новости

14:38
Зеленский пообещал предать огласке «громкую историю» о партии Медведчука
14:23
«Без грима»: Юлия Высоцкая показала, как выглядит без макияжа — фото
14:07
США нанесли авиаудар по Идлибу без предупреждения России и Турции
13:52
«Все сбудется, стоит только расхотеть»: В Петербурге открыли памятник Раневской
13:23
Видео: В столице Словении зажгли Вечный огонь, доставленный из Москвы
13:08
С 1 сентября изменились правила призыва в армию

Сейчас читают

«Настоящая!»: Екатерина Гусева восхитила фанатов фотографией без макияжа
«Глупо оговорилась»: Наргиз извинилась перед Валерией за «телочку в туфлях»
В Саратове мужчина избавился от двухмесячной дочери с врожденной патологией

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги