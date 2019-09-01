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«Ихтиандрик»: Максим Виторган сводил сына Платона в океанариум

, 15:15 Фото 1 011

Фотографиями актер поделился в своем Instagram на радость фанатов.

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Фото, видео : Instagram @mvitorgan

Бывший муж Ксении Собчак актер Максим Виторган опубликовал фото с двухлетним сыном Платоном. После развода супруга не запретила ему видеться с малышом, поэтому артист с удовольствием уделяет время ребенку.

Недавно Виторган с Платошей посетили московский океанариум, откуда актер поделился снимками с подписчиками в Instagram. На фото мальчик заинтересованно наблюдает за подводным миром и с любопытством смотрит на проплывающих рыб.

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«Прекрасный океанариум в Крокусе! Первый раз были — в восторге! Конечно, не самый большой, но очень насыщенный и очень грамотно сделанный! Приятно!»  поделился своими впечатлениями Виторган.

Instagram @mvitorgan

Поклонники пришли в восторг не столько от подводного мира, сколько от маленького Платона.

«Ихтиандрик, счастье познавать мир»;

«Прекрасный. Чудный. Милый. Пусть хорошо все будет»;

«Малыш чудесный! Дай Бог!» — написали фолловеры.

Ранее Ксения Собчак опубликовала трогательное видео с маленьким сыном.

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