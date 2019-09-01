«Ихтиандрик»: Максим Виторган сводил сына Платона в океанариум

Бывший муж Ксении Собчак актер Максим Виторган опубликовал фото с двухлетним сыном Платоном. После развода супруга не запретила ему видеться с малышом, поэтому артист с удовольствием уделяет время ребенку.
Недавно Виторган с Платошей посетили московский океанариум, откуда актер поделился снимками с подписчиками в Instagram. На фото мальчик заинтересованно наблюдает за подводным миром и с любопытством смотрит на проплывающих рыб.
«Все сбудется, стоит только расхотеть»: В Петербурге открыли памятник Раневской
Поклонники пришли в восторг не столько от подводного мира, сколько от маленького Платона.
«Ихтиандрик, счастье познавать мир»;
«Прекрасный. Чудный. Милый. Пусть хорошо все будет»;
«Малыш чудесный! Дай Бог!» — написали фолловеры.
Ранее Ксения Собчак опубликовала трогательное видео с маленьким сыном.