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  4. «Спасибо всем, кто переживал!»: Эвелина Бледанс рухнула с велосипеда — видео

«Спасибо всем, кто переживал!»: Эвелина Бледанс рухнула с велосипеда — видео

, 16:06 Видео 63

Поклонники беспокоятся за актрису, которая днем в субботу, 31 августа, неудачно упала при передвижении на велосипеде.

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Фото, видео : ТАСС / Владимир Гердо, Instagram @bledans

Актриса Эвелина Бледанс поблагодарила поклонников, которые массово переживали за ее здоровье после падения с велосипеда. Днем в субботу, 31 августа, она опубликовала сторис в Instagram, на котором видно, как велосипед артистки занесло в сторону газона, и она упала. После такого видео фанаты Бледанс буквально атаковали ее Instagram с вопросами о самочувствии.

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«Доброе утро, мои дорогие. Спасибо всем, кто переживал за мое вчерашнее падение, все хорошо! Видимо, тело еще помнит уроки по сценическому движению», написала актриса.

Подписчиков Бледанс, в свою очередь, порадовала эта новость.

«Рад за вас!» — прокомментировал один из них.

«Ура!» — добавил еще один пользователь.

В подтверждение своих слов о хорошем самочувствии артистка выложила сторис из примерочной, где она пытается выбрать новый купальник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эвелина Бледанс собирается сняться в фильме ужасов.

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