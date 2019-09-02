«Больно»: Оксана Воеводина впервые заговорила о разводе с экс-королем Малайзии

Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V — победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина — впервые заговорила о возможных причинах расставания с возлюбленным. Этой теме девушка посвятила отдельную публикацию на своей странице в Instagram.

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«Может, если открою правду, то буду чувствовать себя лучше. Но я просто не хочу никому навредить, потому что это больно», — призналась Воеводина.

Instagram @rihanapetra

Однако никаких подробностей бывшая супруга монаршей особы пока не озвучила. Также Оксана оставила без ответа вопросы подписчиков.

К слову, официального подтверждения развода до сих пор нет. И таким образом Воеводина скорее еще больше раззадорила изнывающих от любопытства поклонников.

За счастливым романом Воеводиной и Мухаммада V с радостью наблюдали многочисленные поклонники Оксаны — пара сыграла свадьбу в ноябре 2018 года. Ради возлюбленного девушка приняла ислам и сменила имя на мусульманское, а монарх отрекся от престола. Несколько месяцев назад у пары родился сын. Несмотря на развод и переезд в родное Подмосковье Оксана отмечает, что не намерена менять религию и планирует воспитать наследника в мусульманских традициях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Оксана Воеводина призвала экс-короля Малайзии уделить внимание сыну.