Оксана Воеводина призвала экс-короля Малайзии уделить внимание сыну

Известная российская модель Оксана Воеводина, которая по неподтвержденным данным развелась с экс-королем Малайзии Мухаммадом V, обратилась в своем Instagram к жителям Малайзии и поздравила их с праздником — Днем независимости.

«Мои дорогие друзья из Малайзии! Я хотела бы поздравить вас с шестьдесят второй годовщиной Дня независимости Малайзии!» — написала Оксана 30 августа.

В этот же день она опубликовала совместное фото с трехмесячным сыном Леоном и поделилась своими размышлениями о родительских обязанностях.

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Instagram @rihanapetra

«Я считаю, что родители должны проводить со своим малышом как можно больше времени, чтобы не упустить такие ценные моменты, как первая улыбка, первый смех, первый самостоятельный поворот, первые шаги», — написала Воеводина.

Подписчики сразу же решили, что такими словами Оксана решила обратиться к своему бывшему супругу — экс-королю Малайзии Мухаммаду V, с которым у нее есть общий ребенок. Однако сама Оксана до сих пор не прояснила ситуацию и не прокомментировала слухи о разрыве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксана Воеводина рискует остаться без алиментов от экс-короля Малайзии.