Оксана Воеводина призвала экс-короля Малайзии уделить внимание сыну

Известная российская модель Оксана Воеводина, которая по неподтвержденным данным развелась с экс-королем Малайзии Мухаммадом V, обратилась в своем Instagram к жителям Малайзии и поздравила их с праздником — Днем независимости.
В этот же день она опубликовала совместное фото с трехмесячным сыном Леоном и поделилась своими размышлениями о родительских обязанностях.
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Подписчики сразу же решили, что такими словами Оксана решила обратиться к своему бывшему супругу — экс-королю Малайзии Мухаммаду V, с которым у нее есть общий ребенок. Однако сама Оксана до сих пор не прояснила ситуацию и не прокомментировала слухи о разрыве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксана Воеводина рискует остаться без алиментов от экс-короля Малайзии.