Самойлов день: что можно и категорически нельзя делать 2 сентября?

|
Светлана Шевченко
27 001

2 сентября православные христиане отмечают день пророка Самуила. Святой считается покровителем и защитником всех мужчин.

Самойлов день: что можно и категорически нельзя делать 2 сентября?

Фото: 5-tv.ru, www.globallookpress.com

2 сентября православные верующие чтят память библейского пророка Самуила. В народе праздник называют «Самойлов день». В переводе имя Самуила означает «услышанный богом». С юных лет Самуил мог предрекать различные события. Так, первым откровением, которое получил мальчик, стало предсказание падение дома судьи — за грехи и нескромное поведение его сыновей.

На Руси в этот день категорически запрещалось оставлять детей без присмотра. К ребенку, оставленному одному даже на несколько минут, могут прийти злые духи, которые в лучшем случае сильно напугают малыша. В худшем случае, верили наши предки, нечистые силы могут наслать на оставленного в одиночестве ребенка страшные болезни.

Также настоятельно не рекомендовалось стричь 2 сентября волосы — считалось, что таким образом можно укоротить свою жизнь.

Пророк Самуил — заступник и покровитель всех мужчин. Поэтому в его день правильным будет порадовать кого-либо из представителей сильного пола в своей семье — сына, брата, отца, мужа и так далее. А вот ругаться в Самойлов день не стоит. Причем плохой приметой считается не только открытый конфликт, но и любой способ выяснения отношений.

Избегали на Руси в Самойлов день и принятия решений, связанных с любовью и семейной жизнью — дата считалась неподходящей для сватовства и разговоров о возможной свадьбе.

Традиционно 2 сентября во всех домах жарили картошку с грибами — считалось, что это блюдо привлечет богатый урожай и сытую зиму. Также на столе обязательно присутствовала свекла — этот овощ традиционно считался «девичьим». В основном уборкой свеклы занимались молодые незамужние девушки. Даже существовало поверье, согласно которому красоты больше у той невесты, которая «больше свекольнице кланяется». Поэтому свекольные блюда ставили на стол в надежде, что незамужние девушки семьи вскоре обретут свое счастье.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие приметы стоит соблюдать в день Флора и Лавра.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
73.19
-0.09 86.39
-0.28
ТОП-6 знаков зодиака, которые исподтишка ненавидят всех вокруг

Последние новости

0:36
Ксения Собчак устроила игривые танцы со стриптизерами на свадьбе Моргенштерна
0:32
Директора одного из институтов «Станкин» задержали по делу о хищениях
0:23
Филиал МГУ имени Ломоносова открылся в Сарове
0:14
Самойлов день: что можно и категорически нельзя делать 2 сентября?
23:59
Почему витамины не помогут в борьбе с коронавирусом?
23:49
После избиения сына Пьехи отдали в первый класс школы при православном храме

Сейчас читают

Златко Далич о матче Россия — Хорватия: «Карпин нас несколько удивил»
Зеленский и Байден завершили переговоры в Белом доме
Обнародовано видео избиения известного ученого в центре Москвы
«Купание» в розах и танцы голышом: свадьба рэпера Моргенштерна отгремела в Москве
Крест и фотография: как выглядит могила Бориса Клюева спустя год после смерти

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака