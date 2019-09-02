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  4. «Нужны красивые!» Андрей Разин рассказал о кастинге в «Ласковый май»

«Нужны красивые!» Андрей Разин рассказал о кастинге в «Ласковый май»

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Продюсер хочет принять в коллектив нового солиста.

Фото : ТАСС / Артем Геодакян

Андрей Разин рассказал в Instagram о кастинге в группу «Ласковый май». Продюсер хочет принять в коллектив нового солиста. Критерии отбора в музыкальный проект оказались достаточно строгими.

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«Нам нужны не лайки, а красивые, статные солисты. Ведь наши солисты всегда именно этим привлекали поклонниц. Поэтому прошу всех желающих в возрасте от 18 до 28 лет направлять свои резюме на электронную почту», — написал в соцсети шоумен.

По словам Андрея Разина «Ласковый май» не нуждается в возрастных мужчинах. Продюсеру музыкального коллектива хотелось бы видеть молодое «свежее» лицо.

«Не отправляйте, пожалуйста фотографии лиц в возрасте 40 лет 45 лет. Мы таких в группу не принимаем!» — заявил знаменитость.

В разное время, начиная с 1986 года, солистами «Ласкового мая» были восемь певцов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Андрей Разин назвал подлостью выкладывание в сеть видео с матерящимся Киркоровым.

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