  1. Пятый канал
  4. Польша «выставит счет Германии» за Вторую мировую войну

Польша «выставит счет Германии» за Вторую мировую войну

, 8:15 Эфирная новость 86

Оценкой ущерба занимается уже на протяжении двух лет парламентская комиссия.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в скором времени его страна выставит Германии счет за Вторую мировую. Два года назад в Варшаве была создана специальная парламентская комиссия по оценке ущерба. И ее работа близка к завершению.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в свою очередь заявил на церемонии, что Берлин помнит о своей ответственности за «ад» фашистских преступлений, ненависти и насилия.

«Я преклоняю голову перед вами. И прошу прощения за историческую вину Германии и признаю нашу непреходящую ответственность», — заявил глава Германии.

Причем эту речь Штайнмайер произнес и по-немецки и по-польски. Обращаясь к ветеранам войны и узникам концлагерей, которые присутствовали на церемонии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Польша так и не вынесла никаких уроков за 80 лет после начала Второй мировой войны.

Читайте также

+13° Днём +24°
Ночью +13°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Гороскоп на 2 сентября: Близнецы, будьте осторожны с финансами!

Последние новости

9:03
Новый учебный год начался во всех регионах России
8:55
Жена Рыжего из «Иванушек» подала на развод
8:44
«Мобильный помощник ОСАГО» и другие нововведения сентября в России
8:38
На Дальнем Востоке отмечают дату окончания Второй мировой войны — видео
8:32
Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный» — видео
8:24
Гороскоп на 2 сентября: Близнецы, будьте осторожны с финансами!

Сейчас читают

Гороскоп на 2 сентября: Близнецы, будьте осторожны с финансами!
Самойлов день: что категорически нельзя делать 2 сентября?
Начался учебный год: Магические заговоры на отличные оценки и хорошую учебу

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги