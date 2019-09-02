Польша «выставит счет Германии» за Вторую мировую войну

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в скором времени его страна выставит Германии счет за Вторую мировую. Два года назад в Варшаве была создана специальная парламентская комиссия по оценке ущерба. И ее работа близка к завершению.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в свою очередь заявил на церемонии, что Берлин помнит о своей ответственности за «ад» фашистских преступлений, ненависти и насилия.

«Я преклоняю голову перед вами. И прошу прощения за историческую вину Германии и признаю нашу непреходящую ответственность», — заявил глава Германии.

Причем эту речь Штайнмайер произнес и по-немецки и по-польски. Обращаясь к ветеранам войны и узникам концлагерей, которые присутствовали на церемонии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Польша так и не вынесла никаких уроков за 80 лет после начала Второй мировой войны.