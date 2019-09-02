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Составлен рейтинг регионов по доступности электричества

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Аналитики рассчитали количество киловатт-часов, которое россияне могут приобрести на среднемесячную зарплату.

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Фото, видео : globallookpress.com, ТАСС /Мальгавко Сергей, /Геодакян Артем, /Григоров Гавриил

Рейтинг регионов России по доступности электричества опубликовало РИА «Новости». В первой пятерке оказались Иркутская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Мурманская и Сахалинская области. Жители этих территорий могут приобрести на среднемесячную зарплату больше всего электроэнергии.

В последней пятерке отметились Республики Калмыкия, Адыгея, Ивановская область, Республика Алтай и Псковская область.

Москва заняла девятую строчку рейтинга, а Московская область расположилась на 38-й. Петербург находится на 13 позиции, Ленинградская область на 28 месте.

По данным РИА «Новости», средняя стоимость киловатт-часа электроэнергии в среднем по России составляет немногим более четырех рублей. Самая высокая цена за «свет» установлена в Чукотском автономном округе — более 8,2 рубля за киловатт-час. Самая низкая стоимость электроэнергии зафиксирована в Иркутской области — 1,1 рубля за киловатт-час.

Ранее 5-tv.ru писал, что определены регионы России с самым доступным бензином.

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