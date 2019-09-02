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Филипп Киркоров проводил детей в школу и предался воспоминаниям

, 11:34 Фото 701

Певец опубликовал архивный снимок, на котором много лет назад сам собирается в первый класс.

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Фото, видео : Instagram @fkirkorov

Филипп Киркоров отправил детей Мартина и Аллу-Викторию в школу, а сам предался воспоминаниям. Певец опубликовал в Instagram снимок, на котором он, будучи маленьким мальчиком, собирается в первый класс. Поп-король отправился на свои первые занятия в 1974 году. На фотографии эстрадный исполнитель позирует вместе с мамой и огромным букетом гладиолусов в руках.

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«Я веду своего сына Мартина в первый класс, а свою дочь Аллу-Викторию во второй. Невероятные непередаваемые чувства, ощущения и волнение… Дай Бог им интересной и насыщенной новой жизни», — подписал пост знаменитость.

Instagram @fkirkorov

Коллеги Филиппа Киркорова по цеху поспешили поздравить старого друга с началом учебного года у его детей. Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Яна Рудковская пожелали Мартину и Алле-Виктории множество различных благ. Поклонники певца также присоединились к поздравлениям звездного семейства. Многие фанаты отметили — мальчишкой их кумир был настоящим «маленьким принцем».

Семилетняя Алла-Виктория имеет высокий уровень IQ, поэтому Филипп Киркоров вынужден был отдать малышку в школу раньше планируемого срока.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер поддержала Филиппа Киркорова, обматерившего персонал «Новой волны».

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