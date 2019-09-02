Ужасы «Дориана»: появились первые жертвы страшного урагана на Багамах

В четырех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан». Ему присвоена пятая наивысшая категория мощности. Стихия уже обрушилась на Багамские острова, да так, что райский отдых туристов в миг превратился в кошмар.

Масштаб зоны бедствия хорошо виден даже из космоса — гигантская воронка растянулась на сотни километров.

«Дориан» нанес лишь первый удар и уже есть жертвы. Семья с двумя детьми пыталась на лодке добраться до укрепленного дома, их настиг шквальный втер. Мальчик утонул, его сестра пока считается пропавшей без вести. В четырех штатах — Северной и Южной Каролине, Джорджии и Флориде уже введен режим чрезвычайной ситуации. Правительство объявило срочную эвакуацию.

Местные жители и туристы бросились скупать товары первой необходимости и горючее. Как следствие, очереди в магазинах и на заправках. Бензин на вес золота, воду купить невозможно, найти банку консервов большая удача.

Артур Ломидзе следит за приближением урагана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эвакуация из-за урагана «Дориан» объявлена в четырех штатах США.