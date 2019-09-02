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Анкара может купить дополнительную партию российских комплексов C-400

, 23:38 Видео 21

Министр иностранных дел Турции заявил о необходимости большего количества систем противовоздушной обороны.

Фото : Сергей Пивоваров / РИА Новости

Турции необходимо большее число российских комплексов ПВО, пишет «Экономика сегодня». Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

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Выступая на XIV Международном стратегическом форуме в городе Блед, глава внешнеполитического ведомства отметил, что Анкара готова закупить дополнительную партию С-400, если США откажутся продавать ЗРК Patriot. Эксперты отмечают, что турецкие власти не намерены отказываться от намеченного курса несмотря на раздражение Вашингтона из-за связей с РФ в области военно-технического сотрудничества.

Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее заявлял, что поставка Анкаре второй партии российских С-400 завершится в середине сентября. Вторую батарею ЗРК начали доставлять в турецкую республику в конце Августа. Президент страны Реджеп Эрдоган сообщал о серьезном давлении со стороны Вашингтона из-за договора с Москвой, и отмечал, что Анкара не намерена отказываться от предпринятых шагов в сфере обороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о намерении Турции закупить новейшие российские истребители Су-57.

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