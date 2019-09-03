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  4. Число погибших на Багамах из-за «Дориана» возросло до пяти человек

Число погибших на Багамах из-за «Дориана» возросло до пяти человек

, 1:41 Видео 19

А в это время в Тихом океане зарождается новый ураган по имени «Джульет».

Фото : Noaa / www.globallookpress.com

Число погибших на Багамских островах в результате прохождения пятибалльного урагана «Дориан» возросло до пяти человек. Об этом сообщает Associated Press.

Как заявил агентству премьер-министр Содружества Багамских Островов Хьюберт Миннис, все погибшие находились на севере архипелага на островах Абако.

В то же время, по данным Национального центра США по слежению за ураганами, у берегов Мексики сформировался уже пятый за этот сезон тропический ураган — «Джульет». Сейчас находится в 720 километрах от мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния и движется на северо-запад со скоростью 16 километров в час. Его максимальная скорость ветра составляет 129 километров в час.

Как сообщал ранее 5-tv.ru первой жертвой урагана «Дориан» стал семилетний мальчик, который вместе с семьей пытался спастись на лодке. Его сестра считается пропавшей без вести.

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