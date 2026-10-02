«Абсурд»: после сюжета Пятого канала Мизулина призвала прокуратуру проверить РГПУ

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 57 0

В центре скандала оказалась история с незачисленной студенткой, которая три недели посещала занятия, получила студенческий билет и даже оформила кредит на обучение.

Как Мизулина отнеслась к истории с незачисленной студенткой

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Мизулина призвала прокуратуру проверить РГПУ после сюжета Пятого канала

Прокуратура должна провести проверку ситуации с девушкой, которая три недели ходила на занятия в РГПУ имени Герцена в Петербурге, но позже узнала, что не была зачислена в вуз. Об этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале после сюжета Пятого канала. 

«Просто абсурд. Все основания для прокуратуры провести детальную проверку», — заявила она. 

Мизулина также прикрепила сюжет Пятого канала, в котором рассказывается, что девушка получила студенческий билет, подписала договор на платное обучение и даже оформила кредит. При этом она посещала лекции.

Позже выяснилось, что ее фамилии нет в приказе о зачислении. Девушку вывели из аудитории прямо во время занятия.

В приемной комиссии РГПУ имени Герцена объяснили, что заключение договора и оплата обучения сами по себе не означают зачисление. Ответственный секретарь приемной комиссии Ольга Кублицкая назвала возврат денег абитуриентам, которые не прошли конкурс, «рутинной процедурой». 

В университете также допустили, что при большом потоке документов могла произойти ошибка. При этом уведомление об отказе в поступлении было датировано 31 августа. 

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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