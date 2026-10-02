«Свой некуда девать»: Лукашенко задал Армении вопрос о продаже коньяка в ЕС

Лукашенко призвал Армению оценить перспективы поставок продукции в ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению заранее оценить перспективы торговли с Евросоюзом. Об этом он заявил на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.

Говоря о будущем армянского экспорта, белорусский лидер отдельно упомянул коньяк, а также овощи и фрукты. По его словам, Еревану стоит сопоставить потенциальный спрос на европейском рынке с нынешним объемом поставок.

«Если ты решил [идти] в Европейский союз, куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут, в каком объеме, сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас. Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк — свой некуда девать, но у тебя купит — хорошо, иди. Чего ты бежишь? Чего ты ставишь телегу впереди лошади», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии также предложил учитывать конкуренцию на европейском рынке. В качестве примера он привел французский коньяк и предположил, что европейским производителям может быть сложно находить место для собственной продукции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об инициативе страны вступить в Евросоюз.

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