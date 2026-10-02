«Свой некуда девать»: Лукашенко задал Армении вопрос о продаже коньяка в ЕС

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 31 0

Белорусский президент предложил Еревану заранее выяснить, сможет ли европейский рынок принять их товары.

Лукашенко рассказал о перспективах армянского коньяка в ЕС

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лукашенко призвал Армению оценить перспективы поставок продукции в ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению заранее оценить перспективы торговли с Евросоюзом. Об этом он заявил на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.

Говоря о будущем армянского экспорта, белорусский лидер отдельно упомянул коньяк, а также овощи и фрукты. По его словам, Еревану стоит сопоставить потенциальный спрос на европейском рынке с нынешним объемом поставок.

«Если ты решил [идти] в Европейский союз, куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут, в каком объеме, сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас. Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк — свой некуда девать, но у тебя купит — хорошо, иди. Чего ты бежишь? Чего ты ставишь телегу впереди лошади», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии также предложил учитывать конкуренцию на европейском рынке. В качестве примера он привел французский коньяк и предположил, что европейским производителям может быть сложно находить место для собственной продукции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об инициативе страны вступить в Евросоюз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.


+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.25
-0.31 94.53
-0.35
Руководители и наставник: в чем жизненное предназначение рожденных в апре...

Последние новости

15:51
Поздно ложиться — себе дороже: «совы» чаще теряют трудоспособность до пенсии
15:42
«Алло, военкомат!» — мошенники придумали новую схему обмана
15:39
«Были и скандалы»: Дворцов раскрыл тайну отношений SHAMAN и Мизулиной
15:30
Собянин: почти 1,7 тысячи лабораторий и мастерских обновили в колледжах Москвы
15:26
Киев экстренно собирает Совет обороны после удара российской армии
15:21
«Опорочить в глазах опеки»: зачем на бывшую Даниила Воробьева завели три дела

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
Седокова заинтриговала фанатов жаркими кадрами с полуголым мужчиной
Никто не мог разгадать: ИИ взломал шифр 100-летней давности
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня