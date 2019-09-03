Кипр досрочно вернул России кредит в размере 1,58 миллиарда евро

Кипр досрочно погасил остаток кредита перед Россией в размере 1,58 миллиарда евро. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр финансов Республики Харис Георгиадис.

«Российский кредит на сумму 1,58 миллиарда евро полностью выплачен досрочно. Кипр теперь может легко финансировать свои потребности на международных рынках», — заявил он.

Изначально Никосия взяла у Москвы 2,5 миллиарда евро в 2011 году на пять лет. В 2016 году власти страны обратились с просьбой о реструктуризации, согласие на которую было получено. Стороны пришли к соглашению о погашении кредита в 2018–2021 годах. Позднее также было принято решение снизить ставку с 4,5 до 2,5 процентов годовых.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, по меньшей мере 17 государств суммарно задолжали России около 27 миллиардов долларов. Крупнейшими должниками являются Белоруссия, Украина и Венесуэла.