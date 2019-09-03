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Дети Климовой рассказали, кем хотят стать в будущем — видео

, 6:29 Видео 26

Известная российская актриса взяла интервью у дочерей и сыновей после школьной линейки в День знаний.

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Фото, видео : Instagram @klimovagram

В День знаний актриса Екатерина Климова взяла блиц-интервью у своих детей и спросила о том, кем они себя видят в будущем. Ответы звездных наследников опубликованы в разделе Storie на странице в Instagram.

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Младшая дочь артистки Белла пришла с братьями и сестрой Елизаветой на школьную линейку 2 сентября. Ей в школу еще рано, однако девочка уже жаждет знаний и хочет сесть за парту.

Младший сын Климовой Корней собирается освоить профессию авиаконструктора. При этом мальчик весьма аргументированно ответил, почему хочет учиться в Московском Авиационном Институте. Старший сын Матвей, напротив, еще не определился с будущим.

17-летняя старшая дочь актрисы Елизавета в этом году заканчивает школу и хочет связать жизнь с журналистикой или телевидением — в планах поступить в МГУ или МГИМО.

Далее и сама Екатерина Климова поделилась своими планами на будущее. Актриса отметила, что следующий год у нее уже расписан полностью.

«Я бы просто хотела, чтобы так все оно и произошло. Какие-то перемены или поступление в институт, освоение второй профессии мне не светит. Я сейчас занимаюсь образованием своих детей», — ответила она.

Ранее рассказывал, как Елизавету Климову перепутали со звездной матерью.

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