Поклонники популярной российской актрисы Екатерины Климовой восхищены схожестью старшей дочери со звездной матерью. 17-летняя Елизавета опубликовала несколько фотографий с отдыха в Италии. На одном из снимков девушка сидит на камне, вытянув вперед свои длинные красивые ноги, прикрыв голову правой рукой.

Instagram @khrsh.lv

Подписчики пришли в восторг от фотографий, поставив более тысячи «лайков». При этом многие отметили, что сначала приняли Елизавету за ее звездную мать.

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«Красота вся в маму 😍😍😍»;

«У вас внешность и формы Екатерины. Отбоя от мужчин не будет»;

«Сначала подумал, что это Климова»;

«Бомба нереальная!» — написали фанаты.

Елизавета очень близка с Екатериной Климовой и часто проводит с ней время, в том числе на светских мероприятиях. 41-летняя актриса с мужем Гелой Месхи воспитывает четверых детей — двух сыновей и двух дочерей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у солиста дуэта Artik & Asti родилась вторая дочь.