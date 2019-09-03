Актер Станислав Бондаренко по праву считается одним из самых примерных семьянинов отечественного шоу-бизнеса. 34-летний артист не устает публиковать в Instagram снимки со своими лапочками-дочками. Супруга молодого отца — Аурика Алехина — подарила ему двух малышек — двухлетнюю Алексию и четырехмесячную Микаэлу. Фотография звездного папы с младшенькой голубоглазкой на руках растрогала почти миллионную аудиторию подписчиков Бондаренко.

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«Между нами тает смех. Микаэла на позитиве сутра. Поет и болтает все утро», — подписал пост знаменитость.

Instagram @st_bond

Поклонники Станислава Бондаренко пришли в полнейший восторг от умилительного снимка с дочкой. Многие отметили — Микаэла абсолютная копия папы и своей старшей сестрички. Пользователи соцсети завалили молодого отца комплиментами и словами похвалы в комментариях.

«Лапочки такие!»

«Посмотришь на вас и сам расплываешься в улыбке. Позитивчики»;

«Вот они сладунечки. Папина доча!»

«Ой, какая малышечка прелестная! Стас, вы такой классный папа!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Станислав Бондаренко растрогал подписчиков милым фото с младшей дочкой.