  1. Пятый канал
  4. «Классный папа!» Бондаренко показал свою лапочку-дочку — фото

«Классный папа!» Бондаренко показал свою лапочку-дочку — фото

, 12:50 Фото 466

Актер не перестает радовать подписчиков снимками своих детей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @st_bond

Актер Станислав Бондаренко по праву считается одним из самых примерных семьянинов отечественного шоу-бизнеса. 34-летний артист не устает публиковать в Instagram снимки со своими лапочками-дочками. Супруга молодого отца — Аурика Алехина — подарила ему двух малышек — двухлетнюю Алексию и четырехмесячную Микаэлу. Фотография звездного папы с младшенькой голубоглазкой на руках растрогала почти миллионную аудиторию подписчиков Бондаренко.

Пугачева, Аллегрова, Натали и Кай Метов — как сильно изменились звезды 90-х

«Между нами тает смех. Микаэла на позитиве сутра. Поет и болтает все утро», — подписал пост знаменитость.

Instagram @st_bond

Поклонники Станислава Бондаренко пришли в полнейший восторг от умилительного снимка с дочкой. Многие отметили — Микаэла абсолютная копия папы и своей старшей сестрички. Пользователи соцсети завалили молодого отца комплиментами и словами похвалы в комментариях.

«Лапочки такие!»

«Посмотришь на вас и сам расплываешься в улыбке. Позитивчики»;

«Вот они сладунечки. Папина доча!»

«Ой, какая малышечка прелестная! Стас, вы такой классный папа!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Станислав Бондаренко растрогал подписчиков милым фото с младшей дочкой.

Читайте также

+18° Днём +16°
Ночью +12°
66.62
0.13 73.17
-0.21
Гороскоп на 3 сентября: Водолей, переверните календарь!

Последние новости

14:14
СК РФ просит отпустить Жукова и Фомина под домашний арест
14:06
Видео буксировки яхты, потерпевшей бедствие в Финском заливе
13:55
Птица попала в двигатель самолета в Нижневартовске
13:53
«Приложись к моей груди»: секрет долгой и счастливой жизни от Семенович
13:28
С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля сняли обвинения
13:18
Умерла муза Высоцкого актриса Зинаида Славина

Сейчас читают

Пугачева, Аллегрова, Натали и Кай Метов — как сильно изменились звезды 90-х
Пострадала во время жесткого секса: что произошло в московском отеле в роковую ночь?
«Учителя унижали меня!»: Наталья Рудова о школьных годах

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги