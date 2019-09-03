«Богиня»: Поклонники восхитились подтянутой фигурой 50-летней Бледанс

Эвелина Бледанс продолжает удивлять подписчиков в Instagram подтянутым и свежим внешним видом. 50-летняя актриса потрясающе выглядит для своего возраста. Артистка поделилась видео, на которых позирует в разных купальниках. Звезда не смогла самостоятельно определиться с выбором лучшего комплекта бикини, поэтому попросила совета у поклонников. Об этом сообщает Утро.ру. Фанаты были счастливы рассмотреть соблазнительную фигуру знаменитости во всех деталях.
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Пользователи соцсети поразились тому, как замечательно выглядит их кумир. Фолловеры осыпали Эвелину Бледанс множеством лестных комментариев.
«Фигура бомба, выставляйте, и пошли все со своими комментами»;
«Все прелести в кучку, все приподнято и округленько. То, что надо!»
«Фигура богини!» — написали фанаты.
Однако среди многочисленной армии поклонников Эвелины Бледанс нашлись те, кто счел ее формы заслугой исключительно пластических хирургов.
«Ну, какая вы дурында, в вашем возрасте *** выставлять уже не стоит, да еще и импланты»;
«Как силикон может чувствовать?!» — возмутились хейтеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эвелина Бледанс попала в ДТП на велосипеде.