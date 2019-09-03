Яхты, участвующие в экспедиции к берегам Антарктиды, прибыли в Петербург

Под белыми парусами — к белому континенту. В Петербурге состоялась передача эстафеты кругосветного плавания.

Она посвящена открытию Антарктиды русскими исследователями. Ровно два столетия назад Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев взяли курс на «шестой материк» и морские волки наших дней решили вновь пройти прославленный путь.

Первая часть маршрута уже позади. Яхта «Русь» вышла из Санкт-Петербурга 16 июля 2019 года и, повторяя балтийский этап исторического плавания, она прибыла в Копенгаген. На очереди — основная часть экспедиции.

«Шестеро смелых» на борту яхты «Сибирь» отправляются по сложнейшему маршруту через Атлантический океан до Южной Америки и станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде и обратно — по Тихому океану вдоль берегов Северной Америки и Аляски к российскому северу до конечной точки Омска.

Для того, чтобы преодолеть этот серьезный путь — на борту самые современные генераторы и системы навигации. Все подробности экспедиции у Максима Облендера.

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