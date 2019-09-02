«Барби»: Брежнева и Перминова раззадорили фанатов стройными ножками

Певица Вера Брежнева поздравила российскую модель Елену Перминову 1 сентября с днем рождения и опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото, от которого подписчики артистки практически потеряли голову.
На снимке длинноногие красавицы в слитных купальниках позируют на пляже, демонстрируя идеальную фигуру.
«Тот случай, когда у красивого человека и душа красивая! А сегодня у обладательницы этой красивой души — День Рождения!» — поздравила подругу с праздником Брежнева.
Цымбалюк-Романовская показала архивное фото себя первоклассницы
Поклонники пришли в восторг от фото и оставили знаменитостям множество комплиментов в комментариях.
«Какие красотки! И где ж такие ноги выдавали?»
«С ума сойти какие ножки»;
«Барби», — написали фанаты.
Однако нашлись те, кто обвинил девушек в излишней худобе.
«Какие вы худые, надо срочно мясо немного нарастить»;
«Скелетоны»
«Два скелета, урок анатомии в живом виде!» — высказались юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты обрушились на хейтера Веры Брежневой.