«Барби»: Брежнева и Перминова раззадорили фанатов стройными ножками

Певица Вера Брежнева поздравила российскую модель Елену Перминову 1 сентября с днем рождения и опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото, от которого подписчики артистки практически потеряли голову.

На снимке длинноногие красавицы в слитных купальниках позируют на пляже, демонстрируя идеальную фигуру.

«Тот случай, когда у красивого человека и душа красивая! А сегодня у обладательницы этой красивой души — День Рождения!» — поздравила подругу с праздником Брежнева.

Цымбалюк-Романовская показала архивное фото себя первоклассницы

Instagram @ververa

Поклонники пришли в восторг от фото и оставили знаменитостям множество комплиментов в комментариях.

«Какие красотки! И где ж такие ноги выдавали?»

«С ума сойти какие ножки»;

«Барби», — написали фанаты.

Однако нашлись те, кто обвинил девушек в излишней худобе.

«Какие вы худые, надо срочно мясо немного нарастить»;

«Скелетоны»

«Два скелета, урок анатомии в живом виде!» — высказались юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты обрушились на хейтера Веры Брежневой.