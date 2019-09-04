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  4. Суд расторг скандальный брак иранца с 11-летней девочкой

Суд расторг скандальный брак иранца с 11-летней девочкой

, 2:00 19

Согласно постановлению суда, теперь родители должны подождать два года, чтобы ребенку исполнилось 13 лет.

Фото : © РИА Новости / Владимир Федоренко

Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг скандальный брак между 22-летним парнем и 11-летней девочкой. Согласно постановлению, данный союз является нежелательным до тех пор, пока ребенку не исполнится 13 лет, передает РИА Новости со ссылкой на СМИ Ирана.

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По информации издания Rokna, родителей вызвали в суд после появившегося в интернете ролика со свадьбы. Большинство пользователей назвали произошедшее непозволительным и насилием над девочкой. Также юзеры заметили, что во время так называемого бракосочетания по лицу ребенка текут слезы. Отмечается, что семья «невесты» оправдала себя тем, что молодожены якобы не сразу начали жить вместе, им дали время на то, чтобы познакомиться.

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