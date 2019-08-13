Экс-король Малайзии променял Оксану Воеводину на новую жену?

Экс-король Малайзии отказался ради русской красавицы Оксаны Воеводиной от престола и женился на ней в 2018 году. «Мисс Москва-2015» меньше года назад родила от Мухаммада V сына Леона. Однако недавно в сети появились слухи о том, что бывший монарх подал на развод и прекратил отношения с супругой.

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На разрыве с Оксаной Воеводиной настояло близкое окружение экс-короля Малайзии. Об этом сообщает издание Daily Mail. По сведениям источников королевская семья уже подыскала Мухаммаду V новую подходящую невесту. Именно поэтому бывший монарх в срочном порядке расторг брак, даже не уведомив об этом супругу.

Оксана Воеводина уверяет, что не получала никаких документов о разводе и не верит, что муж мог так с ней поступить. Однако такая ситуация вполне могла произойти — в мусульманской Малайзии пару могли развести по законам шариата, не учитывая мнение женщины. К тому же, адвокат Мухаммада V заявил о том, что экс-монарх сомневается в своем отцовстве и верности супруги.

Сейчас Оксана Воеводина вместе с сыном находится в подмосковной Барвихе. Содержание ребенка и матери лежит на экс-короле Малайзии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Оксана Воеводина прокомментировала развод с экс-королем Малайзии.