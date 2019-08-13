  1. Пятый канал
  4. Экс-король Малайзии променял Оксану Воеводину на новую жену?

Экс-король Малайзии променял Оксану Воеводину на новую жену?

, 9:45

Приближенные монарха вовсю подыскивают ему новую невесту. А сама модель до сих пор отрицает развод с супругом.

Фото : Instagram @rihanapetra

Экс-король Малайзии отказался ради русской красавицы Оксаны Воеводиной от престола и женился на ней в 2018 году. «Мисс Москва-2015» меньше года назад родила от Мухаммада V сына Леона. Однако недавно в сети появились слухи о том, что бывший монарх подал на развод и прекратил отношения с супругой.

Гороскоп на 13 августа: говорите на языке любви, Стрельцы!

На разрыве с Оксаной Воеводиной настояло близкое окружение экс-короля Малайзии. Об этом сообщает издание Daily Mail. По сведениям источников королевская семья уже подыскала Мухаммаду V новую подходящую невесту. Именно поэтому бывший монарх в срочном порядке расторг брак, даже не уведомив об этом супругу.

Оксана Воеводина уверяет, что не получала никаких документов о разводе и не верит, что муж мог так с ней поступить. Однако такая ситуация вполне могла произойти — в мусульманской Малайзии пару могли развести по законам шариата, не учитывая мнение женщины. К тому же, адвокат Мухаммада V заявил о том, что экс-монарх сомневается в своем отцовстве и верности супруги.

Сейчас Оксана Воеводина вместе с сыном находится в подмосковной Барвихе. Содержание ребенка и матери лежит на экс-короле Малайзии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Оксана Воеводина прокомментировала развод с экс-королем Малайзии.

Читайте также

+17° Днём +21°
Ночью +14°
65.43
0.18 73.12
0.10
Гороскоп на 13 августа: говорите на языке любви, Стрельцы!

Последние новости

10:07
«Боже, нет!» Прозрачные пляжные шорты возмутили пользователей
9:56
Свадебный переполох: в Петербурге гость молодоженов устроил стрельбу во дворе жилого дома
9:52
Печь пироги и не ссориться: как правильно отмечать Медовый Спас
9:45
Экс-король Малайзии променял Оксану Воеводину на новую жену?
9:34
Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке
9:23
Экс-президента Киргизии обвинили в подготовке госпереворота

Сейчас читают

Печь пироги и не ссориться: как правильно отмечать Медовый Спас
Видео: Пикантный рецепт маринованного лука-шалота
Видео: На Камчатке 70 медведей заблокировали туристическую тропу

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги