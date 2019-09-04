Посольство РФ обескуражено словами Болгарии об СССР во Второй Мировой войне

Посольство России в Софии прокомментировало слова официальных лиц Болгарии о роли СССР во Второй Мировой войне. МИД Болгарии призвал граждан не расценивать борьбу Советского Союза с нацизмом как освобождение Европы от него.

Заявление болгарской стороны было сделано в связи с приближающимся открытием экспозиции, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы. Как отметили представители России, в этой экспозиции будет показана архивная документация. Многие из бумаг были рассекречены недавно и говорят о том, что в борьбе с фашизмом советская армия сыграла решающую роль.

В посольстве подчеркнули, что выставка не связана с современным политическим курсом Болгарии или какими-либо отдельными политическими силами.

«Мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией», — говорится в сообщении дипмиссии, появившейся на ее официальной странице в Facebook.

При этом Болгария оказалась не первой страной, попытавшейся представить СССР периода Второй Мировой войны в негативном свете. Как сообщал 5-tv.ru, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил сравнить действия Советского Союза с фашизмом.