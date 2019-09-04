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  4. Клип Ромы Желудя и певицы Тo-ma попал в мировой чарт

Клип Ромы Желудя и певицы Тo-ma попал в мировой чарт

, 13:00 Видео 46

Ролик, снятый россиянами, набрал два миллиона просмотров всего за неделю.

Фото, видео : ВКонтакте @to___ma

Певица То-ma — новый загадочный проект в российском шоу-бизнесе. Никто никогда не видел лица исполнительницы — она предпочитает скрывать его за масками. Недавно в сети появился клип на песню звезды «Пей меня», в съемках которого принял участие знаменитый блогер Рома Желудь. Видеоролик попал в топ популярнейшего мирового музыкального сообщества VideoStatic.

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Клип То-ma и Ромы Желудя набрал более двух миллионов просмотров на YouTube всего за неделю. Ролик снимал известный оператор — Михаил Хасая — работавший с режиссером Федором Бондарчуком над фильмом «Притяжение». Благодаря профессиональной работе съемочной команды, музыкальное видео отечественного производства соседствует в мировом чарте с клипами таких гигантов индустрии, как Билли Айлиш, Лана Дэль Рэй и Ариана Гранде.

Пользователи соцсетей отметили качество снятого россиянами медиапродукта, однако музыкальный талант певицы То-ma подвергся сомнениям.

«Клип интересный, а вот песня не понравилась — попса попсой», — отметил юзер в YouTube.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Боярский посвятил музыкальный клип «Зениту».

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