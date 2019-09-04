Участник бит-квартета «Секрет», музыкант Максим Леонидов пригласил россиян на фестиваль «Наши в городе», который пройдет в честь Дня Москвы на проспекте Академика Сахарова в субботу и воскресенье, 7 и 8 сентября.

«Дорогие друзья, привет, это Максим Леонидов, группа „Секрет“. Я вас приглашаю 7 сентября на проспект Сахарова на фестиваль „Наши в городе“, День города Москвы 7 сентября. Там выступит много замечательных артистов, среди которых и бит-квартет „Секрет“. Проспект Сахарова, 7 сентября, „Наши в городе“, ждем», — обратился к жителям страны Леонидов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что также на праздничный фестиваль россиян пригласили певцы Валерий Сюткин и Гарик Сукачев.