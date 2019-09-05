Назван срок размещения запрещенных ДРСМД ракет в США

США до конца 2019 года проведут испытания баллистической ракеты средней дальности. Об этом заявили в Пентагоне. Ранее подобные маневры запрещались договором ДРСМД.

Уже к 2020-му Штаты намерены развернуть высокоточные и гиперзвуковые ракеты, что было невозможно еще чуть больше месяца назад. 2 августа документ утратил силу по инициативе Вашингтона и американские военные тут же стали испытывать запрещенные ракеты.

О растущей агрессии США свидетельствует и опубликованное расследование эстонских журналистов. Им удалось обнаружить у границы с Россией секретную базу американского спецназа. Сейчас там строится тренировочный пункт, где будут обучать и эстонских военных.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США не могут позволить себе роскошь потерять договор СНВ-3.