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  4. Назван срок размещения запрещенных ДРСМД ракет в США

Назван срок размещения запрещенных ДРСМД ракет в США

, 8:22 Эфирная новость 38

Уже в следующем году американцы планируют вовсю испытывать гиперзвуковое оружие.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / © U.S. Air Force, 5-tv.ru

США до конца 2019 года проведут испытания баллистической ракеты средней дальности. Об этом заявили в Пентагоне. Ранее подобные маневры запрещались договором ДРСМД.

Уже к 2020-му Штаты намерены развернуть высокоточные и гиперзвуковые ракеты, что было невозможно еще чуть больше месяца назад. 2 августа документ утратил силу по инициативе Вашингтона и американские военные тут же стали испытывать запрещенные ракеты.

О растущей агрессии США свидетельствует и опубликованное расследование эстонских журналистов. Им удалось обнаружить у границы с Россией секретную базу американского спецназа. Сейчас там строится тренировочный пункт, где будут обучать и эстонских военных.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США не могут позволить себе роскошь потерять договор СНВ-3.

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