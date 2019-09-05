У россиянки, постоянно проживающей на территории Италии, местные службы опеки отобрали пятилетнего сына. Инцидент произошел 6 августа. Анна Варганова обратилась за помощью к дипломатам и рассказала подробности в видеообращении. По ее словам, мальчика изъяли после того, как до работников дошла информация о ее желании вернуться в родной город Энгельс. Анна родила мальчика в Италии от местного жителя, но роман закончился отказом от ребенка и переездом в социальное жилье — общежитие.

5-tv.ru

Как рассказала Анна, встречи с ребенком происходят в доме престарелых, а о его месте жительства ей не сообщают. Во время встреч с мамой, мальчика контролирует психолог и воспитатель.

«Ну, эти же сидят и подсказывают. Приходят две работницы — психолог и воспитатель. Я психологу говорю: Ну вот, с вашей точки зрения ребенок нормальный сейчас или нет? Ой, а мы тут не причем! Все решил судья!» — поделилась Анна в видео.

Варганова обратилась за помощью в организацию «Русские матери». Координатор движения Елена Бергсет поделилась с РЕН ТВ, что службы опеки следили за Анной уже давно. Они неоднократно предлагали россиянке отдать ребенка для размещения в богатой итальянской семье, но она отказывалась и вообще, не воспринимала их предложение всерьез. После того, как Анна оказалась на улице, социальные службы предоставили ей жилье и начали вести круглосуточную слежку за женщиной и ее сыном Георгием. Желание вернуться на Родину стало для нее роковым.

Кроме того, Бергсет рассказала, что недавно в Италии прогремело резонансное дело под названием «Ангелы и демоны». В одной из провинций рассекретили банду, которая занималась торговлей детей. Женщина предположила, что мальчика изъяли именно с целью продажи состоятельной семейной паре.

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