Чехова рассказала, как живет маленький сын скончавшейся Стеллы Барановской

Анфиса Чехова трогательным постом в Instagram отметила очередную годовщину смерти своей подруги Стеллы Барановской, ушедшей из жизни в 30 лет, так и не успев сделать актерскую карьеру. Актриса умерла 4 сентября 2017 года от острого лимфобластного лейкоза. Спасти молодую женщину пытались многие российские звезды, но были и те, кто подозревал Стеллу в мошенничестве.

«Сегодня ровно два года, как не стало Девочки, покорившей мое сердце! Стелла Барановская.

Я иногда жалею, что не знала ее до того страшного диагноза, что так мало радостей было отпущено нашей дружбе. Но вот так бывает… встречаешь своего Человека, а ему пора уходить», — написала Чехова.

В прикрепленном к посту видео телеведущая читает очень трогательные стихи, посвященные покойной. Кроме того, Анфиса рассказала, что сын Стеллы, восьмилетний Даниил живет со своей бабушкой, мамой Стеллы.

«Она о нем хорошо заботится. Даня пошел во второй класс начальной и музыкальной школы, он занимается спортом и живописью, плавает и играет в шахматы», — сообщила телезвезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подозрениях поводу смертельной болезни Анастасии Заворотнюк. На днях журналистам удалось дозвониться до актрисы, но она так и не опровергла страшные слухи.