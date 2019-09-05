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  4. Следственный комитет выявил признаки монтажа в видео об избиении в СИЗО «Кресты»

Следственный комитет выявил признаки монтажа в видео об избиении в СИЗО «Кресты»

, 18:11 Интервью 21

По данным петербургского СК, монтаж ролика осуществлялся за пределами следственного изолятора.

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Фото, видео : ТАСС/Ваганов Антон, 5-tv.ru

Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Сергей Капитонов в комментарии 5-tv.ru сообщил, что в видео об избиении арестованного в СИЗО «Кресты», опубликованном рядом СМИ, выявлены признаки монтажа.

По его словам, для имитации телесных повреждений были использованы красящие вещества, а текст обращения, якобы от имени потерпевшего арестованного, произносит другой подследственный.

«В видеоролике, распространенном в СМИ, имеется запись нанесения ударов потерпевшему, в том числе фотографии мужчины с якобы телесными повреждениями. Однако установлено, что на фотографии изображен другой арестованный. Он пояснил, что для имитации видимости телесных повреждений использовались красящие вещества. Текст обращения в адрес администрации изолятора, якобы от имени потерпевшего, произносит другой следственный арестованный, который также опрошен», — сказал Сергей Капитонов.

Представитель Следственного комитета добавил, что монтаж видео был осуществлен за пределами СИЗО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое сотрудников СИЗО «Кресты-2» в Петербурге уволены по итогам проверки.

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