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«Фигура речи»: Милонов о своей идее лишать прав родителей, одевающих детей в ЦУМе

, 20:26 Интервью 85

По словам депутата Госдумы, он не пытался высказать прямое юридическое предложение.

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Фото, видео : ТАСС/Терещенко Михаил, 5-tv.ru

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов в интервью 5-tv.ru прокомментировал собственное высказывание о лишении прав родителей, которые одевают детей в ЦУМе. По словам парламентария, он выразился фигурально, не имея умысла высказать прямое юридическое предложение.

«Это же фигура речи. Вы должны понять меня, как художника. Понятно, что это не прямое юридическое предложение. Это образ некий, что родители, которые одевают своих детей в школьную форму за 200 тысяч рублей — это родители, которые не любят своих детей. Дети для них, как выставочные болонки», — заявил Виталий Милонов.

По мнению депутата, дети, которые посещают школу в форме за 200-300 тысяч рублей вполне могут вырасти моральными уродцами. Система ценностей, в которой они воспитываются, абсолютно неестественна и поддельна. Виталий Милонов, подчеркнул, что родители в данном случае издеваются над своим чадом, делая из него себе подобную обезьяну.

«Ребенок, который приходит в школу в такой форме, он показывает неуважение ко всем остальным. Ведь это же человек, который является провокатором абсолютной несправедливости. И дети мучаются, переживают. Они очень жестокие, кстати, дети, когда один ходит в такой форме, в таком наряде, это не форма даже, а другой из более бедной семьи не может себе этого позволить, то представляете какая рана у ребенка получается», — рассуждает Виталий Милонов.

Парламентарий уверен, что школа — это не место для папуасских проявлений. Виталий Милонов считает, что одевать ребенка в дорогую одежду является глубоко аморальным поступком.

«Они могут поехать на свои Мальдивы, надеть свои кольца в носу, накрасить губы, разрисовать себе на лбу чем угодно, одеть Louis Vuitton и ездить в таком виде сколько из заблагорассудится. В школу в таком виде ходить нельзя. Это глубочайшим образом аморально, это глубочайшим образом вызывающе выглядит», — заключил Виталий Милонов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сравнившую мангал с Вечным огнем Волочкову Милонов предложил отправить в Юнармию.

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