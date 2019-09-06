Колледжи прекратят готовить слесарей, автомехаников и еще по 30 специальностям

Средние специальные учебные заведения России через два года прекратят прием абитуриентов на обучение по 30 с лишним устаревшим специальностям. Как сообщает ФАН, Министерство просвещения подготовило перечень, в который попало 9 профессий и 23 специальности.

В частности, с 2021 года прекратится обучение по таким специальностям как токарь-универсал, фрезеровщик-универсал, оптик-механик, лаборант-аналитик, слесарь, автомеханик, мастер отделочных строительных работ и другим. По мнению разработчиков документа, программы обучения по этим специальностям давно устарели. Необходимые для этих видов деятельности навыки ученики будут получать в рамках новой программы подготовки специалистов, соответствующей запросам современного рынка труда.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, министр просвещения Ольга Васильева говорила, что исключение профессий из программ среднего специального образования связано с тем, что некоторые из них «устарели содержательно», а некоторые изменились так, что обучиться необходимым навыкам можно на краткосрочных курсах.