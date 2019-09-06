  1. Пятый канал
  4. Один из столкнувшихся Су-34 в небе над Липецком получил серьезные повреждения

Один из столкнувшихся Су-34 в небе над Липецком получил серьезные повреждения

, 14:11 1 607

Два многоцелевых истребителя выполняли тренировочный полет, когда произошло ЧП.

Фото : ТАСС/Смитюк Юрий

Один из российских истребителей Су-34, столкнувшихся в небе в пятницу, 6 сентября, оказался серьезно поврежден. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, воздушное судно доставят на завод. Известно, что истребитель повредил фюзеляж и двигатель, также пострадала кабина.

Два многоцелевых истребителя Су-34 столкнулись во время тренировочного полета. Сообщалось, что причиной ЧП стала потеря визуального контакта — из-за этого ведущий самолет задел концом крыла по кабине ведомого. Пилоты предприняли попытку сманеврировать, однако истребители снова столкнулись, и в двигатель одного из них попали обломки другого.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, если самолеты не удастся восстановить, их отправят на списание.

Читайте также

+14° Днём +18°
Ночью +11°
66.00
-0.05 72.89
0.01
Гороскоп на 6 сентября: Козероги, не слушайте завистливых дураков!

Последние новости

15:30
Центробанк снизил ключевую ставку до пятилетнего минимума — 7%
15:20
Экс-солистка «Тату» Лена Катина официально развелась с мужем-музыкантом
15:12
Видео с места нападения на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову
15:09
Видео: реки кипятка залили несколько этажей петербургской многоэтажки
14:58
«Выиграет Хабиб»: Александр Емельяненко о бое Нурмагомедова и Порье
14:56
«Твоя роковая ошибка» — в сети обсуждают новую песню Ольги Бузовой

Сейчас читают

Футболисты Кокорин и Мамаев освобождены условно-досрочно
Гражданский муж Бабкиной отдыхает с поклонницами без любимой
МВД: Разбойное нападение совершено на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев