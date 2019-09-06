Один из столкнувшихся Су-34 в небе над Липецком получил серьезные повреждения

Один из российских истребителей Су-34, столкнувшихся в небе в пятницу, 6 сентября, оказался серьезно поврежден. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, воздушное судно доставят на завод. Известно, что истребитель повредил фюзеляж и двигатель, также пострадала кабина.

Два многоцелевых истребителя Су-34 столкнулись во время тренировочного полета. Сообщалось, что причиной ЧП стала потеря визуального контакта — из-за этого ведущий самолет задел концом крыла по кабине ведомого. Пилоты предприняли попытку сманеврировать, однако истребители снова столкнулись, и в двигатель одного из них попали обломки другого.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, если самолеты не удастся восстановить, их отправят на списание.