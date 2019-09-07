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  4. «Лифчик все портит!» Поклонники звезды «Папиных дочек» не оценили ее «мокрое» фото

«Лифчик все портит!» Поклонники звезды «Папиных дочек» не оценили ее «мокрое» фото

, 10:54 Фото 400

Дарья Мельникова опубликовала в Instagram довольно откровенный снимок.

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Фото, видео : Instagram @melnikovadsh

Поклонники звезды сериала «Папины дочки» Дарьи Мельниковой раскритиковали ее новую «мокрую» фотосессию. Некоторые подписчики 27-летней актрисы в Instagram намекнули, что бюстгальтер под платьем Мельниковой портит всю картину.

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Instagram @melnikovadsh

«Лифчик все портит!» — написал один из пользователей в комментариях к публикации.

«Круто, но лифчик стоило бы снять, сильно его видно», — подтвердил другой.

«Бюстгальтер — это уже лишнее», — продолжил тему юзер.

Однако некоторые поклонники все же поддержали артистку, сделав ей множество комплиментов.

«Никого не слушай, ты невероятная красотка!» — отметил подписчик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Дарья Мельникова не публикует снимки с супругом.

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