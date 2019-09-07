Политолог рассказал о роли Медведчука в обмене граждан РФ и Украины

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сыграл огромную роль в состоявшемся в субботу, 7 сентября, обмене заключенных и осужденных граждан России и Украины. Такое мнение высказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

« Как известно, он находится под сильным прессингом властей Украины », — приводит слова эксперта «Интерфакс».

В частности, в феврале против Медведчука было возбуждено уголовное дело за «посягательство на территориальную целостность» и «госизмену». Несмотря на это, в конце марта он летал в Москву для встречи с российскими политиками, после чего на родине против него обещали возбудить еще одно уголовное дело.

5 сентября Медведчук прибыл на Восточный экономический форум. Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с украинским политиком особо отметил его успешную конвертацию «добрых дел в конкретные гуманитарные акции и конкретные дела».

Вместе с тем, Медведчук на всех уровнях заявлял о необходимости обмена «всех на всех», выступал за выполнение Минских соглашений, предоставление особого статуса Донбассу и скорейшее урегулирование конфликта.

Москва в свою очередь планомерно добивалась освобождения не только своих граждан, но и тех украинцев, которые не согласны с текущей политикой Киева и пострадали от нее в прямом смысле — находились под следствием, либо отбывали сроки, вынесенные так называемым киевским правосудием.

По сути, сегодня, помимо вернувшихся на родину россиян, произошел обмен украинцев на украинцев, что свидетельствует об острейшем кризисе в украинском обществе в целом, а не только на юго-востоке страны.

Обмен задержанными и осужденными гражданами РФ и Украины произошел в формате «35 на 35» и состоялся днем в субботу, 7 сентября. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее опубликовала фото россиян и украинцев, вылетевших в Москву.