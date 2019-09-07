«Красотулька»: Появилось фото Лизы Галкиной за дошкольными занятиями

В сети появилось фото дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизы, которая с удовольствием корпит над тетрадками. Несмотря на пятилетний возраст девочки и ее брата Гарри, в звездном семействе образованию детей уделяется максимальное внимание.

На снимке очаровательный ребенок с ангельскими кудряшками сидит за столом, а перед ней разложено учебное пособие. При этом на лице девчушки нет и тени того, что занятия для нее в тягость.

Instagram @elizaveta_galkinaa

Поклонники семьи Пугачевой-Галкина вновь восхитились чудной Лизой, назвав ее «обаятельной и нежной куколкой», пожелав ей успехов в обучении.

« Смотрю на тебя Лиза и любуюсь, какая ты красивая, смелая. Как солнышко светишься », — написала одна из подписчиц.

« Красотулька », — констатировала другая.

« Я в восторге от этого ребенка », — добавила третья.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Лиза Галкина умеет делать колесо под водой.