«Цирк дю солей отдыхает»: Лиза Галкина показала колесо под водой

Телеведущий Максим Галкин продолжает радовать подписчиков в Instagram фотографиями и видео пятилетних Лизы и Гарри. Недавно юморист опубликовал очередной ролик с отдыха, на котором дети весело барахтаются в воде.

«Морская радость», — лаконично подписал видео Максим.

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Судя по кадрам, Гарик и Лиза очень уверенно чувствуют себя в воде. Девочка сначала сделала стойку на руках в море, а мальчик — кувырок. После чего Лиза показала папе и брату колесо. Галкин похвалил детишек за успехи и сказал, что скоро к ними присоединится. А Гарик отметил, что «море лучше, чем бассейн».

Поклонники пришли в восторг от акробатических трюков малышей под водой. Свое восхищение они выразили в комментариях.

«Какие же они искренние, неизбалованные, замечательные дети»;

«Цирк дю солей отдыхает»;

«Как приятно смотреть — папа всегда с детьми», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Пугачевой и Галкина предстала в образе Красной Шапочки.