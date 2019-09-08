Вдова Честера Беннингтона собралась замуж за пожарного

Поклонники группы Linkin Park до сих пор оплакивают смерть солиста коллектива Честера Беннингтона: мужчина ушел из жизни в 2017 году в возрасте 41 года. Вдова музыканта — Талинда — трагедию переживала не менее болезненно. Однако женщина решила двигаться вперед и объявила о новой помолвке.

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Instagram @talinda320

Как стало известно, Талинда собирается замуж за мужчину по имени Майк, которого она называет «своим ангелом на Земле». Избранник Талинды работает пожарным и заслужил симпатии всех близких погибшего артиста — его с большой радостью приняли как родственники Беннингтона, так и его коллеги по музыкальному коллективу.

Семья Честера также просит не осуждать его вдову, а порадоваться за нее — женщина, уверены они, заслужила быть счастливой. Да и сама Талинда спустя несколько лет траура наконец-то смогла прийти к выводу о том, что утрата близкого по духу человека вовсе не означает и твою собственную смерть тоже, сообщает Teleprogramma.pro.

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