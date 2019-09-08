Видео: Роман Архипов из группы «Челси» женился на дочке миллионера

О солистах группы «Челси» в середине нулевых мечтали едва ли не все девушки России. Особенной любовью поклонниц пользовался белокурый солист Роман Архипов. Восторгающие девушек светлые кудри в образе Романа сохранились и десятилетие спустя после пика популярности коллектива. Сейчас Архипову 34 года, однако лелеять романтические надежды девушкам больше не стоит — артист наконец-то женился.

Павел-рябинник, Наталья-овсянница: что категорически запрещено делать 8 сентября

Свадьба состоялась в субботу, 7 сентября, в столичном ресторане. На торжество были приглашены порядка 150 гостей. Избранницей Архипова стала певица Алиса Огородникова, известная публике под псевдонимом Eliss. Светскому обществу Алиса также хорошо знакома благодаря своему отцу — миллионер Евгений Огородников является почетным кинематографистом России и основателем сети кинотеатров «Каро Фильм».

Платье невесты вполне соответствовало ее статусу — по словам счастливого жениха, дизайнером наряда выступила дива индустрии моды Вера Вонг. Архипов утверждает, что шила подвенечный наряд его супруги Вера лично, а сам наряд через три границы доставляли прямиком из США. В этой стране пара проводит немало времени, однако где они будут жить и растить будущих детей, Роман еще не знает.

«У нас такое отношение к жизни — американцы называют это „хиппи-папа“ и „хиппи-мама“. Такие люди могут растить детей могут где-нибудь на гастролях. Нам все равно, где жить, мы люди мира», — цитирует артиста сайт KP.RU.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что к свадьбе готовится вдова Честера Беннингтона.