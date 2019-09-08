«Ручками прикрываем!» Модель Перминова снялась обнаженной в компании подруги

Модель Лена Перминова опубликовала в Instagram провокационное видео, вызвавшее у некоторых подписчиц манекенщицы бурю негодования. На кадрах 33-летняя мать троих детей позирует на пляже в компании подруги. Все бы ничего, вот только девушки снимаются в ролике без верха от купальников, в одних трусах.
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«А, на самом деле, мы скромные девочки, много себе не позволяем, ручками спереди прикрываем!» — подписала пост знаменитость.
Многие подписчики Лены Перминовой весьма скептически отнеслись к ее «наряду». Публикация вызвала в соцсети бурное обсуждение. По мнению фолловеров, модель слишком увлеклась откровенными съемками в последнее время.
«Это видео, на мой взгляд, неудачное. Давать повод людям обсуждать, чья попа лучше, и писать мнение о ваших частях тела сзади, лишнее»;
«Бедные ваши сыновья!»
«Муж не ревнует? Слишком уж много народа таращится», — написали пользователи соцсети.
Однако среди многомилионной аудитории фанатов Лены Перминовой нашлись те, кто вступился за любимицу, по достоинству оценив соблазнительные формы звезды.
«Ну, сейчас начнется: мать, дети, мораль, совесть… Лена, огонь!»
«Почти как у Ким! Очень круто выглядите», — утверждают поклонники модели.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что модель Перминова шокировала фанатов эротическим фото.