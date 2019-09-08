  1. Пятый канал
  4. «Люди, выходите!» Галанин призвал москвичей успеть насладиться фестивалем «Наши в городе»

«Люди, выходите!» Галанин призвал москвичей успеть насладиться фестивалем «Наши в городе»

, 14:54 Видео 98

Вокалист группы «СерьГа» поделился впечатлениями от музыкального события.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Пресс-служба НАШЕго Радио, 5-tv.ru

В Москве, 8 сентября проходит второй день музыкального марафона «Наши в городе», приуроченного ко Дню города столицы. На рок-фестивале в числе прочих известных исполнителей выступает вокалист группы «СерьГа» — Сергей Галанин. Певец поделился впечатлениями от грандиозного шоу с 5-tv.ru.

«Наш человек!» Свиридова пообедала чебуреками и пивом в придорожной забегаловке

«Мы сегодня играем с „СерьГой“, вечером с Гариком (Сукачевым — Прим.ред.) — хорошая компания! Еще группа „Пилот“. Погода шепчет, люди, выходите!» — призвал москвичей рок-музыкант.

 

Организаторы мероприятия отметили, что первый день фестиваля «Наши в городе» собрал по меньшей мере 100 тысяч горожан.

На масштабном музыкальном событии с рок-н-ролльными композициями выступил певец Валерий Сюткин.

5-tv.ru

Под зажигательные хиты звезды москвичи танцевали прямо на улице. Ближе к вечеру гостей марафона ждет выход на сцену Гарика Сукачева, групп «СЛОТ», «Ария» и «Пилот».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 100 тысяч человек посетили рок-фестиваль «Наши в городе» 7 сентября.

Читайте также

+21° Днём +20°
Ночью +10°
66.00
-0.05 72.89
0.01
Гороскоп на 8 сентября: Девы, вы достигли большого успеха в фитнесе

Последние новости

16:14
«Мода на женоподобных»: Милонов согласен с высказыванием протоиерея о российских мужчинах
16:02
«Удовольствие только нарастает»: Лидер группы «Конец фильма» о фестивале «Наши в городе»
15:48
Три звезды советского кино с трагической судьбой
15:24
На Пискаревском кладбище в Петербурге возложили цветы в память о начале блокады
15:06
Тихонова и Амосов проголосовали на выборах губернатора Петербурга — видео
14:54
«Люди, выходите!» Галанин призвал москвичей успеть насладиться фестивалем «Наши в городе»

Сейчас читают

«Наш человек!» Свиридова пообедала чебуреками и пивом в придорожной забегаловке
«Зачем?» Звезда «Дома-2» Черно смутила юзеров готическим одеянием
Конкурентка Волочковой? Дайнеко озадачила фанатов странной позой

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев