«Люди, выходите!» Галанин призвал москвичей успеть насладиться фестивалем «Наши в городе»

В Москве, 8 сентября проходит второй день музыкального марафона «Наши в городе», приуроченного ко Дню города столицы. На рок-фестивале в числе прочих известных исполнителей выступает вокалист группы «СерьГа» — Сергей Галанин. Певец поделился впечатлениями от грандиозного шоу с 5-tv.ru.

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«Мы сегодня играем с „СерьГой“, вечером с Гариком (Сукачевым — Прим.ред.) — хорошая компания! Еще группа „Пилот“. Погода шепчет, люди, выходите!» — призвал москвичей рок-музыкант.

Организаторы мероприятия отметили, что первый день фестиваля «Наши в городе» собрал по меньшей мере 100 тысяч горожан.

На масштабном музыкальном событии с рок-н-ролльными композициями выступил певец Валерий Сюткин.

5-tv.ru

Под зажигательные хиты звезды москвичи танцевали прямо на улице. Ближе к вечеру гостей марафона ждет выход на сцену Гарика Сукачева, групп «СЛОТ», «Ария» и «Пилот».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 100 тысяч человек посетили рок-фестиваль «Наши в городе» 7 сентября.