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  4. «Спортсменка!» Кудрявцева показала, как ее годовалая дочь занимается в бассейне

«Спортсменка!» Кудрявцева показала, как ее годовалая дочь занимается в бассейне

, 22:14 Видео 40

Видеоролик с Машей телеведущая опубликовала в своем Instagram.

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Фото, видео : Instagram @leratv

Телеведущая 48-летняя Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в Instagram видео с годовалой дочкой Машей. На кадрах девочка с удовольствием занимается в бассейне с тренером. Малышка бесстрашно ныряет под присмотром опытного наставника. Судя по всему, занятия дочке Кудрявцевой очень нравятся, и девочка совсем не боится воды.

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«Первая тренировка в бассейне. Маша Молодец. А у вас чем занимаются детки и со скольки лет?» — написала телеведущая.

Поклонники оценили видеоролик и поразились тому, как ловко малышка плавает на первом занятии.

«Первое занятие и так бесстрашно прыгает и ныряет! Умница! А глазки вообще космос!»

«Какая умничка, не боится. Настоящая спортсменка растет! Здоровья малышке»

«Такая очаровашка, умничка маленькая!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лере Кудрявцевой вызвали скорую на вечеринке в Сочи.

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