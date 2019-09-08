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Собчак впервые прокомментировала слухи о беременности от Богомолова

, 19:51 822

Телеведущая ответила на вопрос, который долгое время волнует поклонников.

Фото : Instagram @xenia_sobchak

В сети уже давно муссируются слухи о том, что телеведущая Ксения Собчак беременна от режиссера Константина Богомолова, с которым они планируют свадьбу 13 сентября.

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Долгое время ни режиссер, ни журналистка не комментировали сплетни об ее «интересном положении». Однако вот Ксения Собчак все же решила расставить точки над «i». Телеведущая раскрыла интригу изданию Татлер.

«Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто — это неправда», — сказала Ксения Собчак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собчак и Богомолов планируют очень дорогую свадьбу, только застолье — на 12 миллионов. По предварительной информации, торжество пройдет 13 сентября в самом центре Москвы. Влюбленные подошли к делу с фантазией: будущие муж и жена якобы скрывают точное время и место регистрации. Все станет известно только в день свадьбы, гости получат информацию по СМС.

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Собчак впервые прокомментировала слухи о беременности от Богомолова

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