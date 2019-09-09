Лена Миро заявила, что россиянок за границей можно узнать по высокомерному выражению лица

Скандальная блогерша Лена Миро выдвинула очередную гипотезу. По ее мнению, российских девушек в любой точке мира можно узнать по выражению лица.

«В центре Парижа или на танцполе на Ибице вы всегда узнаете нашу бабу по ее высокомерному выражению лица», — написала Миро в своем блоге.

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Однако, по ее мнению, это высокомерие напускное — «всего лишь наспех склеенная маска», за которой россиянки прячут комплексы и «свою зажатость в социуме». Они постоянно пытаются доказать окружающим, что не хуже других.

«У наших девочек, какими бы красивыми, молодыми и стильными они ни были, нет внутреннего стержня. Они не умеют видеть в собеседнике просто человека. Все, что они видят в тебе, — это твой статус. Все, что они видят в себе, — это свое место относительно твоего статуса», — утверждает Лена Миро.

В россиянках отсутствует гармония, а потому и нет радости в жизни, отсюда — постоянно недовольное выражение лица, резюмирует блогер.

Ранее Лена Миро высказала предположение, что худоба Ольги Бузовой — не результат постоянных тренировок, а следствие алкоголизма.