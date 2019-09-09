Лена Миро заявила, что россиянок за границей можно узнать по высокомерному выражению лица

Скандальная блогерша Лена Миро выдвинула очередную гипотезу. По ее мнению, российских девушек в любой точке мира можно узнать по выражению лица.
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Однако, по ее мнению, это высокомерие напускное — «всего лишь наспех склеенная маска», за которой россиянки прячут комплексы и «свою зажатость в социуме». Они постоянно пытаются доказать окружающим, что не хуже других.
В россиянках отсутствует гармония, а потому и нет радости в жизни, отсюда — постоянно недовольное выражение лица, резюмирует блогер.
Ранее Лена Миро высказала предположение, что худоба Ольги Бузовой — не результат постоянных тренировок, а следствие алкоголизма.