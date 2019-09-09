  1. Пятый канал
  4. Лена Миро заявила, что россиянок за границей можно узнать по высокомерному выражению лица

Лена Миро заявила, что россиянок за границей можно узнать по высокомерному выражению лица

, 7:23 12

По мнению скандальной блогерши, за напускным высокомерием «наши девочки» прячут комплексы, пытаясь максимально быстро определить свой статус относительно окружающих.

Фото : ВКонтакте @lena.miro

Скандальная блогерша Лена Миро выдвинула очередную гипотезу. По ее мнению, российских девушек в любой точке мира можно узнать по выражению лица.

«В центре Парижа или на танцполе на Ибице вы всегда узнаете нашу бабу по ее высокомерному выражению лица», — написала Миро в своем блоге.

Гороскоп на 9 сентября: покажите, на что вы способны, Весы!

Однако, по ее мнению, это высокомерие напускное — «всего лишь наспех склеенная маска», за которой россиянки прячут комплексы и «свою зажатость в социуме». Они постоянно пытаются доказать окружающим, что не хуже других.

«У наших девочек, какими бы красивыми, молодыми и стильными они ни были, нет внутреннего стержня. Они не умеют видеть в собеседнике просто человека. Все, что они видят в тебе, — это твой статус. Все, что они видят в себе, — это свое место относительно твоего статуса», — утверждает Лена Миро.

В россиянках отсутствует гармония, а потому и нет радости в жизни, отсюда — постоянно недовольное выражение лица, резюмирует блогер.

Ранее Лена Миро высказала предположение, что худоба Ольги Бузовой — не результат постоянных тренировок, а следствие алкоголизма.

Читайте также

+12° Днём +21°
Ночью +13°
66.00
-0.05 72.89
0.01
Гороскоп на 9 сентября: покажите, на что вы способны, Весы!

Последние новости

7:36
Видео: Как в Дагестане отмечали победу Хабиба Нурмагомедова в главном бою года
7:29
Видео: Каким был День начала блокады Ленинграда 78 лет спустя
7:23
Лена Миро заявила, что россиянок за границей можно узнать по высокомерному выражению лица
7:15
Подростки могут получить право водить машину в сопровождении взрослых
7:08
Фото: Внучка королевы Великобритании Зара Тиндолл упала с лошади на турнире
7:01
Лайфхак: Как мгновенно очистить картофель в мундире — видео

Сейчас читают

Гороскоп на 9 сентября: покажите, на что вы способны, Весы!
Юлия Барановская разбила губу мужчине на собрании в школе сына
«Петя не из тех, кто опускает руки»: Бывшая жена Чернышева о болезни Заворотнюк

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев