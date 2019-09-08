«Высохла»: Лена Миро раскритиковала Ольгу Бузову за излишнюю худобу

Скандально известный блогер Лена Миро раскритиковала телеведущую Ольгу Бузову, обвинив ее в алкоголизме. Взволновали Миро фотографии певицы в открытых топах и коротких шортиках, где Ольга демонстрирует идеальный пресс, передает Teleprogramma.pro.

По мнению блогера, стройная фигура Бузовой — это не результат ее ежедневных упорных тренировок, а следствие алкоголизма певицы…

«Вы знакомы с явлением пресс „алкоголика“? Когда человек мало жрет и много бухает, его тело высыхает и становится виден пресс», — написала Лена Миро.

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Instagram @buzova86

По словам блогера, Бузова «высохла и стала еще больше похожа на бесполого мужика неопределенного возраста».

«Грудь пропала от слова „совсем“, на животе — грубая и дряблая кожа, зато пресс виден», —отметила Лена.

Также Миро высказала мнение, что певица ведет нездоровый образ жизни, который сильно ухудшил внешность Ольги. А все недостатки лица и фигуры певица якобы убирает в фотошопе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вторая беременность жены Тарасова вызвала припадок у Бузовой.