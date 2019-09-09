Скончался один из малышей в Краснодаре после падения дерева в детском саду

Один из малышей, что пострадал в результате падения дерева на площадку с гуляющими детьми ясельного возраста, скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодара.

«В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь, один из пострадавших воспитанников от полученных травм скончался», — говорится в заялении ведомства.

Организована доследственная проверка, которая должна выяснить уровень безопасности детей, которая была организована в месте пребывания детей.

По уточненной информации, скончалась девочка двух с половиной лет, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, дерево рухнуло на детскую площадку. Пострадали двое малышей и воспитательница.